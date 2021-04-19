Украина «Украинцы не хотят копить деньги на пенсию»: что ждет пенсионеров

2021-04-19 21:20

 

Эксперты указывают, что только каждый пятый украинец (18,8%) готов самостоятельно обеспечивать свою жизнь на заслуженном отдыхе.

Среди причин – недоверие к государству и доступным финансовым инструментам, низкие доходы граждан.

Отдельно стоит вспомнить популизм политиков - пенсии часто выступают одним из главных объектов предвыборной агитации политиков.

Скепсис населения по поводу пенсионных накоплений можно объяснить общим недоверием, как к государству, так и к существующим финансовым инструментам, которые могли бы помочь с самостоятельной подготовкой к жизни в старости.

Еще одной весьма существенной причиной является благосостояние граждан.

Изменить ментальность украинцев при подготовке к старости поможет риторика государства, считают эксперты. В связи с этим, украинцы должны сами накапливать на жизнь после ухода на пенсию.

Второй способ – образовательные инициативы - нужно проводить разъяснительную работу и доносить эту мысль, насколько важно самостоятельно обеспечивать себе пенсию.

Сейчас украинцы получают пенсию исключительно из солидарной пенсионной системы (первый уровень пенсионной системы). Принцип ее работы состоит в том, что работающие граждане оплачивают пенсию сегодняшним пенсионерам, а с годами происходит своеобразная «смена поколений».

Второй уровень - обязательная накопительная система - предусматривает, что работник откладывает часть заработка на собственный сберегательный счет. На этом счете деньги не только накапливаются, но и зарабатывают проценты. За 10-15 лет они будут добавлять к персональному счету больше дохода, чем ежемесячные вычеты из зарплаты. Работник может передать их по наследству или завещать на благотворительность. Этот уровень власти сейчас пытаются внедрить в Украине.

Есть еще третий уровень пенсионной системы – добровольно-накопительный. Для этого выбирают негосударственный пенсионный фонд и добровольно перечисляют туда взносы.

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