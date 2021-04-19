Украина Украина договаривается о покупке противоминных тральщиков – СМИ

2021-04-19 21:40

Финансирование проекта запланировано из кредитных средств, предоставленных Великобританией на развитие Военно-морских сил ВСУ.

Украинские военные хотят купить у Великобритании двая противоминных тральщика типа Sandown и уже ведут об этом переговоры. Об этом сообщает Украинский милитарный портал в понедельник, 19 апреля.

Утверждается, что финансирование проекта запланировано из кредитных средств, предоставленных Великобританией на развитие Военно-морских сил ВСУ.

Для нужд национального флота планируют приобрести противоминные корабли типа Sandown, вошедшие в состав британского флота в период с 1989 по 2001 годы.

Краткая техническая характеристика кораблей типа Sandown:

Водоизмещение: 600 тонн (полное)

Длина: 52,6 метров

Ширина: 10,5 метров

Осадка: 2,4 метров

Скорость: до 13 узлов на дизельной силовой установке

Скорость: до 6,5 узлов на электрической тяге

Экипаж: 34 человека

Вооружение: три пулемета калибра 12,7 мм

Специальное оборудование: автоматизированная система управления противоминными действиями Atlas Elektronik IMCMS

Ранее кораблями этого типа пополнились Военно-морские силы Эстонии и Саудовской Аравии. Сейчас эти страны эксплуатируют по три таких минных тральщика.

Как известно, в октябре 2020 года стало известно, что Лондон выделит Киеву 1,25 млрд фунтов на оборону. Значительная часть этих средств будет потрачена на развитие украинских ВМС.

В частности, тогда сообщалось, что Британия поможет Украине создать новый ракетный катер, совместимый со стандартами НАТО.