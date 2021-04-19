Украина договаривается о покупке противоминных тральщиков – СМИ

Финансирование проекта запланировано из кредитных средств, предоставленных Великобританией на развитие Военно-морских сил ВСУ.
Украинские военные хотят купить у Великобритании двая противоминных тральщика типа Sandown и уже ведут об этом переговоры. Об этом сообщает Украинский милитарный портал в понедельник, 19 апреля.
Утверждается, что финансирование проекта запланировано из кредитных средств, предоставленных Великобританией на развитие Военно-морских сил ВСУ.
Для нужд национального флота планируют приобрести противоминные корабли типа Sandown, вошедшие в состав британского флота в период с 1989 по 2001 годы.
Краткая техническая характеристика кораблей типа Sandown:
Ранее кораблями этого типа пополнились Военно-морские силы Эстонии и Саудовской Аравии. Сейчас эти страны эксплуатируют по три таких минных тральщика.
Как известно, в октябре 2020 года стало известно, что Лондон выделит Киеву 1,25 млрд фунтов на оборону. Значительная часть этих средств будет потрачена на развитие украинских ВМС.
В частности, тогда сообщалось, что Британия поможет Украине создать новый ракетный катер, совместимый со стандартами НАТО.