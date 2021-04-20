Детали документ «Медиа-вымогатель» Сергей Куюн получает больше 10 млн грн от ОККО и Нефтегазовой ассоциации за лоббизм

2021-04-20 11:55

«Медиа-киллер» Сергей Куюн получает больше 10 млн грн в год за лоббизм интересов группы компаний ОККО (собственник концерн «Галнафтогаз») и атаки на их конкурентов. Финансовую и налоговую документацию псевдоэксперта опубликовала Народная правда.

Сергей Куюн — собственник консалтинговой группы «А-95». Однако прикрываясь консалтинговой и аналитической деятельностью, он целенаправленно занимается продвижением интересов отдельных игроков топливного рынка: пишет заказные статьи, подтасовывает аналитику и манипулирует данными о ценах и качестве топлива. По данным Народной правды, основной клиент Куюна — сеть ОККО.

Согласно обнародованным документам, в 2019 году ОККО заплатила группе «А-95» 1,3 млн грн, в 2020 — 1,2 млн грн. Параллельно связанная с ОККО Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) регулярно переводит компании Куюна транши по 70-200 тыс. грн. В среднем группа «А-95» получает от ОККО и НАУ до 4,5 млн грн в год. Еще столько же поступает на счета ФЛП Сергея Куюна и ФЛП его родного брата Артема Куюна — заместителя директора группы «А-95». Так, в 2019 году физлицо-предприниматель Сергей Куюн получил 4,6 млн грн, ФЛП Артем Куюн — 4,9 млн грн. В 2020 году — 4,2 млн грн и 4,3 млн грн соответственно.

По данным Народной правды, Сергей Куюн увеличивает свои доходы, в том числе, за счет налоговых махинаций. В частности, он заключил договор об оказании услуг между ООО «Консалтинговая группа «А-95» и самим собой как физическим лицом предпринимателем. По договору группа платит ФЛП Сергей Куюн свыше 1 млн ежемесячно. В результате отчисления НДФЛ снижены на 558 тыс. грн, военного сбора на 46,5 тыс., ЕСВ — на 78 тыс. «На лицо классическая схема обналички денежных средств и оптимизации налогов», — говорится в материале.

В результате Сергей и Артем Куюны обзавелись недвижимостью в престижных коттеджных городках под Киевом. В собственности Сергея Куюна также элитный автопарк, который насчитывает Volvo ХС90 (2017 г.в), Ford Ranger (2014 г.в), Citroen Picasso (2015 г.в), Audi A3 (2016 г.в).

Напомним, ранее сеть ОККО обвиняли в картельном сговоре и искусственном завышении цен на бензин и дизель. По разным оценкам, маржа сети на каждом литре топлива достигает 10 грн.

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