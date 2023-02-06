Политика Коломойский нанял Лану Зеркаль для лоббизма и снятия санкций США?

2023-02-06 20:16

Дело о хищении 40 млрд гривен менеджментом «Укрнафты» и «Укртатнафты» - первое, но не последнее, прямо касающееся Игоря Коломойского. И хотя у Игоря Валерьевича есть опыт «подследственной» жизни, обыск в доме стал для него явно неприятной неожиданностью.

В свое время прокуратура с подачи тогдашнего главы Администрации президента Украины (Медведчука) открыла уголовное производство против Коломойского о покушении на жизнь одного из юристов Виктора Пинчука (бизнесмены спорили, кому будет принадлежать «Днепроспецсталь»). Не смотря на резонансность дела (парня порезали на многолюдном пляже на глазах у семьи), Генеральная прокуратура не только не смогла установить заказчика, но вообще закрыла дело из-за отсутствия состава преступления. По слухам, заказчику это обошлось в 50 млн долларов. Прокурор, открывший в свое время делопроизводство, в 2014 году при губернаторе Днепропетровской области Коломойском, был отправлен на Донбасс, откуда уже не вернулся.

Теперь же все иначе. Порешать не удастся. Понимая это, Игорь Валерьевич хотел временно покинуть Украину, но для этого ему нужно было бы снять (что нереально) санкции США или хотя бы ослабить негативную позицию федеральных властей в отношении себя, чтобы снизить потенциальную угрозу быть экстрадированным по открытому делу ФБР.

С этой целью была привлечена Лана Зеркаль, которую порекомендовал экс-зам министра топлива и энергетики и еще много кто еще - Игорь Диденко. Не секрет, что благодаря Диденко «Приват» достиг серьезнейших успехов в нефте-газовой сфере. Коломойскому были нужны дипломатические связи и хорошая репутация Зеркаль на западе. Лане Владимировне, в свою очередь, ресурсы для политической карьеры, о чем она все чаще говорит в последнее время.

Зеркаль взялась за данную амбициозную задачу и нашла американских лоббистов, которые занялись «отмыванием» репутации Коломойского за океаном. Кроме того, она убедила Коболева вернуться в Украину. Последнего тандем «Диденко-Приват»планировал вернуть на высокую должность на нефтегазовом рынке Украины для продвижения своих интересов.

В свое время именно с подачи Коболева запустился процесс раздела активов «Укрнафты», при котором Привату должны были отойти самые финансово выгодные активы. Коломойский же до последнего не терял надежду завершить изящный план раздела государственного имущества в свою пользу.

Как мы писали ранее, по возвращении на родину Коболеву было предъявлено обвинение в неправомерном начислении многомиллионной премии на посту главы «Нефтегаза». По имеющейся информации, НАБУ предъявило только первое, можно сказать, самое безобидное из целой серии обвинений, после чего Андрей Владимирович начал сотрудничать со следствием. Чем это сотрудничество закончится для Игоря Валерьевича, покажет время.