Украина В Украине вернули "пакет малыша": что внутри, как получить и почему мамы берут его вместо денег

2021-04-20 20:20

В конце 2020 года в Украине вернули единоразовое пособие при рождении ребенка, известное как "пакет малыша". Он предоставляется отдельно от денежных выплат. А уже в 2021 году власть внесла изменения в закон, урегулировав вопрос стоимости бэби-бокса.

Журналисты разобрались, что содержит в себе "пакет малыша" и почему украинские роженицы единогласно советуют брать именно его, а не деньги.

Что в пакете и кто его может получить

"Пакет малыша" – единоразовое пособие при рождении за счет государственного бюджета. Согласно изменениям в законе его стоимость закрепляется на уровне трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет, установленного на дату выдачи. Сейчас это 5763 грн. Инициаторы закона называют этот бокс страховкой для родителей, ведь вещи в нем можно использовать от рождения до года ребенка.

Перечень вещей, которые должны входить в бокс, определило Минсоцполитики.

Получить пакет могут как родители, так и опекуны, приемные родители или родители-воспитатели. Кроме того, рассчитывать на бокс могут и роженицы, которые рожали вне медицинского учреждения. По месту жительства родителей выдачей пакетов занимаются органы социальной защиты населения.

Сейчас его выдают в роддоме сразу после рождения. Если же в наличии его нет, то родители могут подождать в течение 30 дней. Для этого при выписке надо получить справку, что бокс вам не выдавался и подать заявление в органы соцзащиты, что вы будете на него ожидать. В противном случае вам предложат монетизированную помощь – карточку с деньгами.

Как получить деньги вместо пакета

Если в медицинском учреждении вам не хватило боксов, то вы получите вместо него денежную компенсацию. Предполагается, что с 1 июля 2021 родители смогут выбирать сами – деньги или "пакет малыша". Карту для выплат можно получить в АО "КБ" ПриватБанк".

Затем надо обратиться в орган соцзащиты – райгосадминистрации, сельского, поселкового, городского совета ОТГ по месту жительства получателя.

Предоставить нужно пакет документов:

- заявление;

- реквизиты карты для выплат "пакет малыша";

- копию свидетельства о рождении ребенка;

- справку из роддома о неполучении "пакете малыша";

- копию о присвоении идентификационного номера и копию паспорта.

Однако потратить средства можно не на что угодно, а только на детские товары. Кроме того, родителям предоставляется перечень магазинов, в которых можно совершать покупки.

Бокс или деньги: что выбирают родители

"Я взяла бокс и не пожалела. Я уточнила есть ли он в наличии и знала, что в нем будет. Поэтому когда шла рожать, то в роддом не набирали вещей, рассчитывала на вещи из упаковки. Там куча всего – одежда хорошего качества различных размеров, крем, игрушки, подгузники. Подгузников так много, что мы к ним еще не доросли даже. Моя сестра получала "пакет малыша" больше года назад, то у нее было не такое наполнение. Она нам позавидовала", – рассказала молодая мама, жительница г. Жолква Львовской области Юлия Моток.

По словам женщины, в их городе брать карточку с деньгами очень неудобно, потому что есть только один детский магазин и то с игрушками. Ее подруга, которая получила карточку из отсутствия бокса, вынуждена была ехать за покупками во Львов. Однако пожаловалась, что на ту сумму не смогла купить столько вещей, сколько в боксе.

Как отмечали законодатели, если покупать товары по боксу в розницу в магазинах, то разница получается где-то в 30%, ведь когда формируются пакеты, то учитываются оптовые цены и для государства это получается дешевле.

Бокс насчитывает 32 позиции, среди которых – подгузники (не менее 94 штуки), пеленки (4 разного вида), одежду, полотенца, средства гигиены, крем, перчатки, термометр, ножницы, пледы и многое другое. Сейчас это обходится в 5763 грн.

Если же покупать товары в розницу, то сами подгузники обойдутся примерно в 500 грн, термометр в среднем можно купить за 200 грн, на пеленки надо потратить около 400 грн, еще 400 – на матрас для пеленального столика. То есть уже 1500 грн только за 7 позиций из перечня "пакета малыша".

Кроме того, молодые мамы утверждают, что после родов им не до того, чтобы бегать по магазинам. Ведь чтобы оформить карту и потратить потом деньги, надо время, а вот если взять пакет, то с первых часов жизни ребенка его есть во что одеть.

"Мне досталась карточка, потому что "пакетов малыша" не было в наличии. Трачу деньги я чаще на средства личной гигиены для ребенка, а не на одежду и игрушки. Рожала я в Киеве, а живу в 100 км от него и здесь нет всех магазинов. Могу пойти только в "Еву". Да и деньги на карту я ждала около двух месяцев. Поэтому если бы была возможность, то я бы конечно хотела "пакет малыша", – рассказала мама из г. Яготин Киевской области Елена Комличенко.

Сейчас инициаторы закона утверждают, что боксов на местах хватает, на складе пусто – все развезли по регионам. Теперь, согласно изменениям в законе, будут проводить новые тендеры на Prozorro, чтобы определить компанию, которая будет заниматься "пакетами малыша".