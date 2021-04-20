Украина Субсидия по-новому. Украинцам придется снова подать заявления на соцпомощь

2021-04-20 22:00

В автоматическом режиме, как раньше, льготы продлеваться больше не будут

Украинцам, претендующим на субсидию на ЖКУ, придется заново подавать заявления в органы соцзащиты. Сделать это можно будет до 30 июня. Об этом "Вестям" сообщил замдиректора департамента социальной политики КГГА — начальник управления льгот, государственной и региональной помощи Максим Бутченко.

"Одно из основных нововведений — всем получателям субсидий по окончании отопительного периода нужно будет обратиться в органы социальной защиты с заявлением о предоставлении субсидии на новый срок", - сказал Бутченко.

Таким образом, в автоматическом режиме, как раньше, льготы продлеваться больше не будут, а получить их станет сложнее: будут учитывать наличие двух и больше квартир и машин, доходы от депозитов, покупку валюты и даже частоту пересечения границы. По его словам, в этом году с учетом пандемии в Кабмине планируют продлить срок подачи документов.

"Подать документы нужно будет до конца июня, чтобы получить субсидию с мая. Сама процедура осталась прежней. Документы можно подать в электронной форме, по почте и лично. Но нужно учитывать локдаун", — говорит Бутченко.

Пока, как успокаивает чиновник, речь не идет о массовой чистке льготников. "В среднем это может затронуть где-то 1%. Просто нам нужна верификация. Пенсионный фонд, например, верификацию проходит каждый год. И каждый пенсионер должен появиться в Пенсионном фонде. Ничего серьезного там нет", — сказал Бутченко.

В то же время, как говорит "Вестям" глава Комитета по вопросам ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко, одними из первых субсидий могут лишиться заробитчане.

"Раньше субсидии, как правило, выдавались без каких-либо проверок. Поэтому немало коммунальных льготников работают за границей и у них вполне могут быть покупки на сумму более 50 тыс. грн. При правительстве Гройсмана собирались создавать специальных инспекторов, которые должны были следить за получателями субсидий: как они живут, что едят и пьют. Но они так и не заработали, поскольку поняли, что проверить благосостояние в трех миллионах домовладений — нереально", - сказал Попенко.

К слову, недавно Минфин проверил пенсии, субсидии и другие выплаты за прошлые годы. Из 455 млрд грн — 1,6 млрд грн — оказались подозрительными. И большинство — 70% — касались субсидий. Например, выплаты получали после смерти (таковых 21 тыс. семей), не теряли льготу, приобретая землю, машины-квартиры и другие товары дороже 50 тыс. грн (17,5 тыс.), получали субсидии одновременно по двум разным адресам (10 тыс. человек).

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