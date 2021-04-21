Украина Наблюдатели ОБСЕ выяснили обстоятельства гибели 2-летнего ребенка под Донецком

2021-04-21 12:23

Наблюдатели СММ ОБСЕ в Украине выяснили, как погиб ребенок в неподконтрольном Украине Снежном. Отец двухлетней девочки активировал ручную гранату. От взрыва ребенок получил ранения.

"Команда Миссии уточняла сообщения о том, что в результате взрыва ручной гранаты в неподконтрольном правительству Снежном Донецкой области погибла девочка", - указано в отчете миссии.

"16 апреля персонал морга в Донецке сообщил, что девочка умерла 20 февраля после того, как 8 февраля ее госпитализировали в больницу Донецка с ранами головы, которые соответствовали последствиям взрыва", - говорится в сообщении организации.

На следующий день после трагедии мать ребенка рассказала наблюдателям, что она проснулась вечером 8 февраля и хотела зайти в комнату, где спали ее две дочери. Женщина услышала взрыв.

"По словам женщины, ее муж активировал ручную гранату, которая взорвалась в помещении", - заявили наблюдатели Миссии.

Девочку госпитализировали. В одной из донецких больниц она была прооперирована. Однако 20 февраля умерла.