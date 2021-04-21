Украина ПриватБанк готовятся продать, как это скажется на украинцах: «При смене собственника…»

2021-04-21 16:20

ПриватБанк собираются продать частному собственнику

Как это может повлиять на украинцев, пишет «Обозреватель».

Отмечается, что продажа «Приватбанка» не новое решение, об этом заявляли еще с момента его национализации. Такой шаг необходим, чтобы сократить долю государства в банковском рынке, что предусмотрено также и в меморандуме с МВФ.

Сейчас государство уже является собственником двух крупнейших банков. Так, в Ощадбанк хотят привлечь международного инвестора, который будет совладельцем, а ПриватБанк решили продать полностью.

В НБУ уверены, что ПриватБанк, которому принадлежит 20% украинского банковского рынка, заинтересует самых престижных международных инвесторов, в том числе из США и ЕС.

При этом эксперты обращают внимание на крупные судебные разбирательства, в которые вовлечен ПриватБанк, и считают, что в таких условиях найти покупателя на него будет сложно. В то же время сам банк может быть довольно интересным активом, ведь даже в кризовые периоды имеет прибыль. Так, по итогам первого квартала 2021 года "Приват" получил 2,4 млрд грн прибыли. В январе-марте 2020 года прибыль банка составила 10,4 млрд грн.

Если, как и планируют в НБУ, судебные иски удастся урегулировать до конца 2021-го, уже в 2024 году "Приват" может стать полностью частным банком с новым иностранным владельцем.

Что касается клиентов финучреждения, то для них продажа банка должна произойти безболезненно. Ведь банковский надзор остается в силе. Кроме того, если ухудшать предложения для украинцев, это приведет к оттоку клиентов. А в этом не заинтересованы и новые собственники.

К тому же в НБУ уже заявили, что рассматривают в качестве покупателя европейские или американские банковские группы, которые придерживаются жестких правил поведения на рынке и дорожат своим именем.

"Это общемировой тренд. В этом контексте совершенно неважно, кто именно является акционером того или иного финучреждения. Все они подчиняются общим правилам для всех участников рынка, должны выполнять нормативы, проходить стресс-тестирование, утверждать стратегические планы и т. д.", – пояснил советник главы правления Кредитвест банка Василий Невмержицкий.

Гарантии ФГВФЛ (200 тыс. грн, которые вернут вкладчикам даже в случае закрытия финучреждения) также не отменяются при смене собственника. В то же время, вхождение в капитал иностранного акционера открывает новые возможности для банка, упрощает доступ к международным рынкам капитала.

Отметим, по данным исследования CBR Ukraine в IV квартале 2020 года с нами сотрудничают 62% украинцев – физических лиц старше 16 лет. Считают основным банком 49,4% пользователей банковских услуг – физических лиц.