Украина В Кабмине признали, что режим ЧС и адаптивный карантин продлят и после 30 июня

2021-04-23 20:34

В Украине карантинные ограничения и режим чрезвычайной ситуации могут быть продлены и после 30 июня. Об этом заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в эфире канала "Украина 24".

"Я не думаю, что это только на два месяца. Думаю, что когда мы заходили в эту чрезвычайную ситуацию, мы понимали, что это на длительный период. В зависимости от конкретных событий в течение короткого времени, мы сейчас уже в третьей волне, соответственно продолжаются карантинные ограничения", - сказал Немчинов.

При этом чиновник анонсировал выход из красной карантинной зоны 6 регионов, в том числе и Киева и Киевской области.

Напомним, Кабмин Шмыгаля на заседании 21 апреля продлил адаптивный карантин в стране до 30 июня, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом в период майских праздников и Пасхи.

"Чрезвычайная ситуация прежде всего касается органов государственной власти и их постоянной готовности по противодействию пандемии.

Одновременно это еще одно напоминание всем украинцам, что мы должны оставаться осмотрительными и осторожными. Ведь от этого зависит здоровье и жизнь наших близких", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

 

 

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