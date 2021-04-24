Украина Уникальный месяц: украинцы в мае будут отдыхать почти полмесяца

2021-04-24 14:30

В этом году май месяц подарит нам чрезвычайно много выходных дней. А все благодаря поздней Пасхи, которую в 2021 году мы будеи праздновать 2 мая.

Кроме того, 1 мая в Украине отмечают Международный день труда. То есть оба праздника попадают на выходные дни - субботу и воскресенье, при этом они еще и являются государственными. А согласно статье 67 КЗоТ, в случае, когда официальный праздник совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного.

То есть, 3 и 4 мая также буду выходными и месяц мы начнем с мини-каникул.

После этого будут всего три рабочих дня - 5-7 мая, и снова три выходных - с 8 по 10 мая.

Главными праздниками мая в этом году являются:

1 мая - День труда

2 мая - Пасха

9 мая - День победы

Так как все три дня выпадают на выходные, эти дни переносятся на начало рабочей недели - 3, 4 и 10 мая.

Стоит отметить, что всего в мае будет 13 выходных и 18 рабочих дней. Выходными будут: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 22, 23, 29, 30 мая.