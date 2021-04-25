Мир Врачи объяснили, почему нельзя пить кофе при низком давлении

2021-04-25 15:00

Стимулировать организм кофе при низком давлении может быть опасно для здоровья. Об этом рассказал кардиолог Сергей Иванов.

По информации, любые стимуляторы при низком давлении негативно сказываются на здоровье.

Таким пациентам лучше на протяжении дня пить большое количество воды и потреблять жидкость рекомендуется маленькими глотками. Кофе и другие кофеиносодержащие напитки или препараты могут вызвать зависимость.

Отмечается, что к ним также относятся настойки женьшеня, элеутерококка и другие. Стабилизировать давление с их помощью вряд ли получится, а лишняя стимуляция может быть вредна.

К тому же, кофеиновая зависимость сильно истощает организм, в том числе нервную и сердечно-сосудистую систему. Кардиолог рекомендует лечить гипотонию у специалистов, поскольку за этим недугом могут скрываться серьезные заболевания головного мозга и сердца.

Также уточняется, что в случае, если давление упало резко, нужно вызвать бригаду скорой помощи. До приезда врачей следует лечь и приподнять ноги, что обеспечит нормальный доступ крови к мозгу.

Никаких сердечных препаратов давать больному не следует, поскольку это может быть безболезненный инфаркт с резким падением давления. Что касается высоких показателей, то это может оказаться просто подъем, а может быть гипертонический криз, который сопровождается неврологическими симптомами.

Фактически, это транзиторная ишемическая атака, которая указывает на предынсультное состояние. Если тревожных признаков нет, нужно принять медикамент, который обычно помогает, и лечь.

Если давление продолжает расти, нужно срочно вызывать медиков.