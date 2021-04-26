Украина Зеленский анонсировал производство в Украине новейших ядерных реакторов

2021-04-26 21:40

Украина решительно настроена развивать свою атомную энергетику и планирует использовать новейшие ядерные реакторы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси, сообщается на сайте главы государства.

По словам Зеленского, что Украина планирует перейти к использованию новейших ядерных реакторов. В частности, возможен переход на малые модульные реакторы SMR-160, которые собираются производить в Украине.

Также глава государства заявил о готовности Украины делиться опытом с МАГАТЭ, чтобы не допустить повторения аварии на Чернобыльской АЭС.

"Сегодня наши эксперты имеют уникальный опыт в сфере ядерной безопасности и вывода ядерных объектов из эксплуатации. Украина готова делиться этими знаниями с МАГАТЭ, чтобы подобные аварии больше никогда не случились", - сказал Зеленский.