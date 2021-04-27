Украина Сепаратисты за сутки девять раз накрыли огнем позиции ВСУ на Донбассе, ранен украинский солдат

2021-04-27 11:39

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки девять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Силы ООС вынужденно открывали ответный огонь

Один военнослужащий получил ранения, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке 27 апреля.

Так, возле Водяного враг дважды открывал огонь из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем.

Из минометов 82-го калибра сепаратисты совершили обстрел в направлении поселка Гнутово, а у населенного пункта Светлодарск – еще и из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку Павлополя противник два раза открывал огонь по украинским позициям, применив гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Около Авдеевки незаконные вооруженные формирования обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Зайцев враг дважды открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеского огня один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.