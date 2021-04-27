Украина Какой будет погода в начале мая: синоптик прогнозирует мокрый снег

2021-04-27 20:00

 

Ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала о погоде в Украине в начале мая. По ее прогнозам, через западные и северные регионы Украины пройдет атмосферный фронт, который принесет дожди, в Карпатах возможен мокрый снег.

Об этом синоптик сообщила в эфире телеканала Украина 24.

«Пока получается так, что атмосферный фронт циклона, который будет перемещаться из Центральной Европы через Беларусь на Россию, как раз 1−2 мая будет задевать особенно западные, северные и некоторые центральные области. Будут дожди, возможно, в Карпатах, высоко в горах, с мокрым снегом. Но это будут дожди, и довольно теплые дожди», — сказала она.

Голеня отметила, что «это не удивительно, что снег в апреле и даже в начале мая бывает в Украине, особенно в северных, западных и восточных областях».

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