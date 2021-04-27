Украина Нафтогаз повысил «тепловикам» цену на газ: что изменится для украинцев

2021-04-27 20:40

В апреле 2021 года оптовая цена на природный газ для нужд производителей тепла, которым НАК Нафтогаз Украины поставляет газ в рамках специальных обязанностей, составит 6 522,86 грн за 1 тысячу кубометров, передает пресс-служба НАК во вторник, 27 апреля.

В марте Нафтогаз продавал газ тепловикам почти на 250 гривен дешевле - 6 279,77 гривен.

«В апреле 2021 года оптовая цена на природный газ для нужд производителей тепла, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составит 6,523 грн за кубометр (без учета НДС и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам)», - говорится в сообщении.

В Нафтогазе сообщили, что определение цены ПСО произошло в последний раз из-за запланированного открытия рынка газа для производителей тепла.

В связи с этим с 1 мая 2021 года предприятия теплокоммунэнерго должны получить возможность свободно выбирать поставщика газа. Со стороны Группы Нафтогаз поставлять газ крупным производителям тепла будет ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг».

Контракты будут заключаться на коммерческой основе, на условиях предоплаты или постоплаты при предоставлении банковской гарантии. Малые и средние потребители, в том числе ОСМД, могут закупать газ у ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины».

Справка

Стоит отметить, что повышение цен на природный газ для производителей тепла, обычно влияет на рост стоиомости услуг последних.

Ранее мы сообщали, что НАК Нафтогаз Украины завершает разработку фиксированных годовых тарифных планов, которые обнародуют в апреле. Новые тарифы начнут действовать с 1 мая 2021 года.