Украина Вакцинация в Украине: за сутки привито 19 590 человек, лидируют Львовская и Одесская области

2021-04-28 13:43

В Украине за 24 часа прививку от китайского коронавируса нового типа получили 19 590 человек. Всего с начала прививочной кампании в Украине первую дозу препарата получили 558 716 человек. 

Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, вакцинацию проводили 263 мобильные бригады по иммунизации и в 667 пунктах прививок.

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 498 890 украинцев.

По данным СНБО, что за минувшие сутки вакцину Pfizer получили 5 020 человек, Sinovac – 7 130, AstraZeneca – 7 440.

Сколько прививок от COVID-19 сделали за сутки в регионах:

  • Винницкая область - 541
  • Волынская область - 466
  • Днепропетровская область - 1894
  • Донецкая область - 419
  • Житомирская область - 422
  • Закарпатская область - 570
  • Запорожская область - 648
  • Ивано-Франковская область - 252
  • Киев - 1876
  • Киевская область - 820
  • Кировоградская область - 92
  • Луганская область - 351
  • Львовская область - 2535
  • Николаевская область - 937
  • Одесская область - 1967
  • Полтавская область - 1066
  • Ровенская область - 431
  • Сумская область - 327
  • Тернопольская область - 110
  • Харьковская область - 1065
  • Херсонская область - 424
  • Хмельницкая область - 813
  • Черкасская область - 658
  • Черновицкая область - 425
  • Черниговская область - 481
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