Вакцинация в Украине: за сутки привито 19 590 человек, лидируют Львовская и Одесская области
2021-04-28 13:43
В Украине за 24 часа прививку от китайского коронавируса нового типа получили 19 590 человек. Всего с начала прививочной кампании в Украине первую дозу препарата получили 558 716 человек.
Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, вакцинацию проводили 263 мобильные бригады по иммунизации и в 667 пунктах прививок.
В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 498 890 украинцев.
По данным СНБО, что за минувшие сутки вакцину Pfizer получили 5 020 человек, Sinovac – 7 130, AstraZeneca – 7 440.
Сколько прививок от COVID-19 сделали за сутки в регионах:
- Винницкая область - 541
- Волынская область - 466
- Днепропетровская область - 1894
- Донецкая область - 419
- Житомирская область - 422
- Закарпатская область - 570
- Запорожская область - 648
- Ивано-Франковская область - 252
- Киев - 1876
- Киевская область - 820
- Кировоградская область - 92
- Луганская область - 351
- Львовская область - 2535
- Николаевская область - 937
- Одесская область - 1967
- Полтавская область - 1066
- Ровенская область - 431
- Сумская область - 327
- Тернопольская область - 110
- Харьковская область - 1065
- Херсонская область - 424
- Хмельницкая область - 813
- Черкасская область - 658
- Черновицкая область - 425
- Черниговская область - 481