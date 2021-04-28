Украина Вакцинация в Украине: за сутки привито 19 590 человек, лидируют Львовская и Одесская области

2021-04-28 13:43

В Украине за 24 часа прививку от китайского коронавируса нового типа получили 19 590 человек. Всего с начала прививочной кампании в Украине первую дозу препарата получили 558 716 человек.

Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, вакцинацию проводили 263 мобильные бригады по иммунизации и в 667 пунктах прививок.

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 498 890 украинцев.

По данным СНБО, что за минувшие сутки вакцину Pfizer получили 5 020 человек, Sinovac – 7 130, AstraZeneca – 7 440.

Сколько прививок от COVID-19 сделали за сутки в регионах: