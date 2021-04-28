Движение транспорта на улице Грушевского, Крепостном переулке и улице Институтской будет частично ограничено.
В Киеве сегодня, 28 апреля, проходит марш вышиванок в честь годовщины создания дивизии Галичина. Трансляция с места событий ведется в Facebook.
"Киев. 28 апреля, 18:00 Арсенальная площадь. Марш вышиванок в честь дня создания дивизии Галичина", - говорится в анонсе акции.
В полиции заявили, что будут контролировать соблюдение участниками правопорядка, карантинных требований и недопущения использования запрещенной символики.
Шествие должно начаться в 18:00 на площади Арсенальной и пройти до Майдана Независимости. Движение транспорта на улице Грушевского, Крепостном переулке и улице Институтской будет частично ограничено.
На усиленное дежурство заступили сотрудники подразделений полиции, военнослужащие Национальной гвардии и полиция диалога.