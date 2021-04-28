Коронавирус видео В Киеве проходит марш сторонников дивизии Галичина: онлайн-трансляция

2021-04-28 19:40

Движение транспорта на улице Грушевского, Крепостном переулке и улице Институтской будет частично ограничено.

В Киеве сегодня, 28 апреля, проходит марш вышиванок в честь годовщины создания дивизии Галичина. Трансляция с места событий ведется в Facebook.

"Киев. 28 апреля, 18:00 Арсенальная площадь. Марш вышиванок в честь дня создания дивизии Галичина", - говорится в анонсе акции.

В полиции заявили, что будут контролировать соблюдение участниками правопорядка, карантинных требований и недопущения использования запрещенной символики.

Шествие должно начаться в 18:00 на площади Арсенальной и пройти до Майдана Независимости. Движение транспорта на улице Грушевского, Крепостном переулке и улице Институтской будет частично ограничено.

На усиленное дежурство заступили сотрудники подразделений полиции, военнослужащие Национальной гвардии и полиция диалога.