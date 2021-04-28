Коронавирус Официально: Киев с 1 мая переходит из "красной" зоны карантина в "желтую"

2021-04-28 20:00

Комиссия приняла решение ввести в столице ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "желтого" уровня.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отменила "красный" уровень эпидемической опасности в Киеве.

Об этом сообщил в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов по результатам внеочередного заседания комиссии.

"Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 1 мая 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории города Киева и применить на территории города Киева ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - отметил он.

Ослабление карантина в Киеве с 1 мая

- Ранее сегодня городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение об ослаблении с 1 мая противоэпидемических мер в столице.

- Общественный транспорт возобновит перевозки пассажиров в обычном режиме, откроются учреждения торговли, общественного питания, торгово-развлекательные центры, рынки, спортзалы и фитнес-центры. Учебный процесс в заведениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях в городе будет возобновлен с 5 мая.

- Киев с 23 марта находится в "красной" зоне эпидопасности, власти города усилили карантин с 20 марта. С 5 апреля в столице из-за ухудшения эпидситуации был введен жесткий локдаун.