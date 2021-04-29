Украина В Украине изменили правила зачисления детей в первые классы

2021-04-29 22:00

 

В связи с эпидемией коронавируса в Украине запретили проводить различные вступительные конкурсы в первые классы.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Таким образом, украинским школам запрещено проводить вступительные конкурсы, мероприятия для проверки знаний, умений и навыков или иных компетенций ребенка. Однако данные конкурсы будут разрешены только в специализированных или частных учебных заведениях.

Кроме того для поступления ребенка в школу необязательно идти туда самому.

«Родители смогут подавать документы для поступления ребенка в школу по электронной почте и без электронной цифровой подписи», – говорится в сообщении.

При этом дата приема документов в каждом регионе будет определяться местными властями.

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