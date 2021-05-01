Украина Великая суббота 2021: как правильно молиться и что нужно знать

2021-05-01 12:00

1 мая христиане восточного обряда отмечают шестой день Страстной недели - Великую субботу.

Традиции и молитвы этого дня.

В этот день христиане в тишине размышляют о жертве Христа, которая стала спасительной. Священники рекомендуют воздерживаться не только от грехов, но и от греховных мыслей. Нельзя конфликтовать, употреблять грубые слова, таить злобу на кого-то и гневаться.

Кроме того исключено веселье и участие в шумных вечеринках, также рекомендуется отказаться от тяжелого труда. Это время молитв, покаяния и размышлений. Поощряется чтение Библии.

Великая суббота – последний день Великого поста. В это время готовят пасхальные блюда, но употреблять их еще нельзя. Традиционно на праздничном столе должно стоять не менее 12 блюд. Вечером в храмах начинаются пасхальные службы, однако в условиях карантина возможность участия в них ограничена.

Молитвы Великой субботы

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.

Ят бысть, но не удержан в персех китовых Иона: Твой бо образ нося, Страдавшаго и погребению давшагося, яко от чертога от зверя изыде, приглашаше же кустодии, хранящии суетная и ложная, милость сию оставили есте.

[Был поглощен, но не удержан во чреве кита Иона; ибо, прообразуя Тебя, Христе, пострадавшего и погребенного, он вышел из зверя, как из чертога, а к страже гроба Твоего взывал: "Bы, держащиеся суетного и ложного, утратили Самую Милость".]

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.

Неизреченное чудо, в пещи избавивый преподобныя отроки из пламене, во гробе мертв, бездыханен полагается, во спасение нас поющих: Избавителю Боже, благословен еси.

[Неизреченное чудо! Избавивший в печи от пламени благочестивых отроков, полагается во гробе бездыханным мертвецом, для спасения нас, поющих: «Благословен Ты, Бог-Искупитель».]

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.

Ужаснися, бояйся, небо и да подвижатся основания земли: се бо, в мертвецех вменяется в вышних Живый, и во гроб мал странноприемлется. Егоже отроцы благословите, священницы воспойте, людие превозносите во вся веки.

[Содрогнись от страха небо и да поколеблются основания земли, ибо вот причисляется к мертвым и в тесном гробе помещается Живущий на небесах, Которого, отроки, благословляйте, священники, воспевайте, люди, превозносите во все века.]

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.

Ee рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе, Егоже во чреве без семене зачала еси Сына: востану бо и прославлюся и вознесу со славою непрестанно яко Бог, верою и любовию Тя величающия.

[«Не рыдай о Мне, Матерь, видя во гробе Сына, зачатого Тобою во чреве бессеменно, ибо Я восстану и прославлюсь и, как Бог, со славою вознесу непрестанно с верою и любовию величающих Тебя».]