Украина Украинцев перевели на годовые газовые тарифы - почему подорожал газ и чего ждать дальше

2021-05-04 08:15

С 1 мая украинцев перевели на годовые газовые тарифы. Если раньше в среднем кубометр стоил около 7 грн, то сейчас – доходит до 13,5 грн за куб.

В этом месяце многие поставщики установили тариф около 8 грн, а самые выгодные предложения – 7,88 грн, подсчитало издание "ГазПравда". Цену 7,88 грн за кубометр предложило ООО "Евода трейд", КП "Луцкводоканал", 7,89 грн – ООО "Черкассыгаз сбыт" и ООО "Уманьгаз сбыт", 7,96 грн – газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины".

По 7,98 грн за кубометр газ будут продавать ООО "Волыньэлектросбыт" и ООО "Закарпатье Энергосбыт". Ряд региональных газсбытов обнародовали единую цену 7,99 грн за кубометр. Предложения остальных компаний колеблются от 8,2 грн до 12,9 грн за кубометр.

Лишь несколько компаний установили ценники более 13,5 грн за кубометр. Соответствующие цены указаны без учета стоимости доставки: за распределение топлива люди платят операторам газораспределительных сетей (облгазам) отдельно согласно действующим тарифам на доставку.

Поставщикам запретили повышать тариф, но разрешили его снижать, эксперт уверен, что никто на такой шаг не пойдет до сентября. Эксперты говорят, что в сентябре-октябре, возможно, нас будут ожидать народные волнения и какая-то политическая борьба вокруг этого. Это может привести к тому, что "с барской руки" нам снимут одну гривню.

На биржах газ действительно подорожал. И чтобы получить прибыль, поставщики заложили высокую стоимость голубого топлива в своих тарифах.

"Сегодня цена газа на бирже в районе 9 500-9800 грн за тысячу кубометров. Сейчас запасы газа в Европе в два раза ниже, чем, например, в 2020 году. Соответственно, спрос в Европе очень велик, и период закачки они только-только начинают. Видимо, рассчитывая на высокие европейские цены, ряд отечественных компаний заложили у себя такой тариф" – добавил СЕО группы поставщиков энергоресурсов TOLK Владимир Крупко.

Газ стоит дорого поскольку из-за холодной зимы хранилища газа практически пусты, а цены на голубое топливо на международных рынках остаются высокими. Что касается прогнозов, то тут мнения аналитиков разделились. Одни полагают, что в случае снижения цены поставщики газа украинцам смогут перемсотреть даже годовые тарифы. Другие же уверены, что такого подарка ожидать не стоит, тариф на газ определяется на год и оговорен в договорах с гражданами.