Коронавирус Турецкие ученые нашли способ быстро определять штаммы коронавируса COVID-19

2021-05-04 15:43

Ученые из университета в Измире (Турция) разработали тест, который за три часа определяет штаммы коронавируса COVID-19.

Как сообщает Milliyet, последовательности генов коронавируса анализируются с помощью диагностического набора, на основе специального программного обеспечения.

"Оценка результатов ПЦР-теста дает понять, является ли отобранная у пациента проба южноафриканским, бразильским, британским штаммом или начальным вариантом", – рассказал доцент Измирского экономического университета, заместитель заведующего кафедрой биомедицинской инженерии Осман Долука.

Все известные штаммы коронавируса были успешно обнаружены на протяжении первого эксперимента, который уже завершен.

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Масочный режим и проверка температуры: как будет проходить ВНО 2021 в Украине 2021-05-04 17:20
Минздрав обновил карантинные зоны: где ждать послабления 2021-05-04 17:02
Турецкие ученые нашли способ быстро определять штаммы коронавируса COVID-19 2021-05-04 15:43