Коронавирус Турецкие ученые нашли способ быстро определять штаммы коронавируса COVID-19

2021-05-04 15:43

Ученые из университета в Измире (Турция) разработали тест, который за три часа определяет штаммы коронавируса COVID-19.

Как сообщает Milliyet, последовательности генов коронавируса анализируются с помощью диагностического набора, на основе специального программного обеспечения.

"Оценка результатов ПЦР-теста дает понять, является ли отобранная у пациента проба южноафриканским, бразильским, британским штаммом или начальным вариантом", – рассказал доцент Измирского экономического университета, заместитель заведующего кафедрой биомедицинской инженерии Осман Долука.

Все известные штаммы коронавируса были успешно обнаружены на протяжении первого эксперимента, который уже завершен.