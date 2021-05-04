Турецкие ученые нашли способ быстро определять штаммы коронавируса COVID-19

Ученые из университета в Измире (Турция) разработали тест, который за три часа определяет штаммы коронавируса COVID-19.
Как сообщает Milliyet, последовательности генов коронавируса анализируются с помощью диагностического набора, на основе специального программного обеспечения.
"Оценка результатов ПЦР-теста дает понять, является ли отобранная у пациента проба южноафриканским, бразильским, британским штаммом или начальным вариантом", – рассказал доцент Измирского экономического университета, заместитель заведующего кафедрой биомедицинской инженерии Осман Долука.
Все известные штаммы коронавируса были успешно обнаружены на протяжении первого эксперимента, который уже завершен.