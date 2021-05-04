Мир Стартовали военные учения НАТО Defender Europe 21

2021-05-04 18:20

 

Военные учения НАТО Defender Europe 21 стартовали с участием 27 стран мира. Они проходят в более чем десяти странах.

Об этом сообщает агентство "Анадолу".

На 30 полигонах в более чем десяти государствах стартовали международные учения Defender Europe 21 с участием более 30 тысяч военнослужащих.

В учениях задействованы основные наземные и морские маршруты, соединяющие Европу, Азию и Африку.

Во время учений будут задействованы средства противовоздушной и противоракетной обороны, а также средства бригад поддержки сил безопасности США и недавно восстановленного пятого армейского корпуса.

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Падение поезда с обвалившегося моста метро: стала известна причина, число жертв выросло 2021-05-04 13:43
фото Египет закупает у Франции новейшие истребители Rafale почти за 4 млрд долларов 2021-05-04 13:24