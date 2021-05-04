Коронавирус В Польше ослабили карантин: что теперь разрешено

2021-05-04 19:20

С сегодняшнего дня, 4 мая в Польше ослабили карантинные ограничения. Разрешена работа торговых центров, но при соблюдении противоэпидемических правил.

Об этом сообщает польское агентство PAP.

Отмечается, что в магазинах площадью до 100 квадратных метров может находиться не более одного человека на 15 квадратных метров площади, а в более крупных - один человек на 20 метров площади.

В свою очередь администрация центров обязана проводить дезинфекцию всех поверхностей, которых часто касаются покупатели, и размещать информационные плакаты о необходимости соблюдать дистанцию и как правильно мыть руки.

Кроме того разрешили работу художественным галереям, музеям а также организацию свадеб и других празднований с участием не более 50 гостей.

С 8 мая возобновят работу гостиницы, которые будут функционировать в режиме занятости до 50% мест. С 15 мая возобновят работу рестораны и кафе, которые имеют летние площадки.