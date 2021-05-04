Мир Лукашенко пригрозил проблемами компаниям из Европы

2021-05-04 20:20

 

Президент распорядился подготовить информацию о наиболее крупных европейских предприятиях, работающих в Беларуси по аналогии с тем, "как это было перед американским этим выпендрежем в экономике".

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал европейским предприятиям проблемы, сообщает БелТА 4 мая.

"Не буду тут распространяться, высказывать какие-то мнения, просто скажу, чтобы вы понимали: если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить", - заявил Лукашенко.

Белорусский лидер попросил премьер-министра Романа Головченко подготовить информацию о наиболее крупных европейских предприятиях, работающих в Беларуси по аналогии с тем, "как это было перед американским этим выпендрежем в экономике".

"Посмотрим на их работу", - сказал Лукашенко.

Позже Головченко на вопрос журналистов ответил, что Минск рассчитывает на "возобладание здравого смысла в политических, деловых кругах на Западе" и они прекратят санкционное давление. Говоря о странах, у которых есть "серьезные деловые интересы" в Беларуси, он упомянул Украину, Литву, Латвию и Польшу.

Европейский союз в несколько этапов ввел санкции в отношении ряда высокопоставленных белорусских чиновников, поддерживающих президента предприятий и бизнесменов из-за силового подавления протестующих, несогласных с итогами выборов.

В октябре Минск ввел ответные санкции против ЕС, запретив ряду европейских чиновников въезд в страну. Также власти планируют ограничить деятельность некоторых политических фондов и пересмотреть работу некоторых гуманитарных, образовательных и культурных программ.

В конце апреля правительство Беларуси запретило ввоз ряда товаров из европейских стран. Под ограничения попали Skoda Auto, Liqui Moly, а также бренды немецкого производителя средств по уходу за кожей Beiersdorf AG (Nivea, Eucerin, Tesa, Hanspalast).

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