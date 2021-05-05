Ученые посчитали, когда Украина сможет преодолеть пандемию COVID-19: прогноз неутешительный

Украина может не успеть преодолеть пандемию COVID-19 в 2022 году и обретет коллективный иммунитет только к 2023 году.
Это связано с дефицитом вакцин и крайне низкими темпами вакцинации, сообщает пресс-служба Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".
Ученые считают, что определяющим средством преодоления пандемии COVID-19 является массовая вакцинация населения.
"При условии сохранения текущих темпов вакцинации Украина рискует не преодолеть пандемию в 2022 году и обрести коллективный иммунитет только к 2023 году", - говорится в сообщении.
Украину относят к странам с высоким риском затяжного формирования коллективного иммунитета из-за дефицита вакцин и крайне низких темпов вакцинации - 1,8% одной дозой по состоянию на 1 мая 2021 года.
Для ускорения процесса формирования коллективного иммунитета ученые рекомендовали соблюдать все противоэпидемические меры.