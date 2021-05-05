Коронавирус Ученые посчитали, когда Украина сможет преодолеть пандемию COVID-19: прогноз неутешительный

2021-05-05 18:20

 

Украина может не успеть преодолеть пандемию COVID-19 в 2022 году и обретет коллективный иммунитет только к 2023 году.

Это связано с дефицитом вакцин и крайне низкими темпами вакцинации, сообщает пресс-служба Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

Ученые считают, что определяющим средством преодоления пандемии COVID-19 является массовая вакцинация населения.

"При условии сохранения текущих темпов вакцинации Украина рискует не преодолеть пандемию в 2022 году и обрести коллективный иммунитет только к 2023 году", - говорится в сообщении.

Украину относят к странам с высоким риском затяжного формирования коллективного иммунитета из-за дефицита вакцин и крайне низких темпов вакцинации - 1,8% одной дозой по состоянию на 1 мая 2021 года.

Для ускорения процесса формирования коллективного иммунитета ученые рекомендовали соблюдать все противоэпидемические меры.

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