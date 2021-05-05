Коронавирус Как вакцинироваться публичным лицам, не успевшим прививаться вне очереди: ответ Минздрава

2021-05-05 19:00

 

Публичные лица, не успевшие получить прививку от коронавируса вне очереди, могут вакцинироваться согласно утвержденному плану. Для этого они могут записаться в очередь, например, через портал "Дия".

Об этом РБК-Украина рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, публичные лица могут записаться в лист ожидания через "Дия" (портал или мобильное приложение) или через контакт-центр Министерства здравоохранения по телефону - 0 800 60 20 19.

"Кто регистрировался раньше, повторно проходить процедуру регистрации не нужно", - сказал санврач.

В то же время, как заявил Ляшко, те публичные лица, которые успели получить первую прививку от коронавируса вне очереди, смогут получить и вторую без повторной регистрации.

Кроме того, главный санврач отметил, что отсутствие декларации с семейным врачом не является основанием для отказа от вакцинации.

"Если случаются случаи отказа в проведении прививок именно из-за декларации, прошу сообщать об этом в контакт-центр Минздрава, и мы рассмотрим каждое такое сообщение", - добавил он.

Напомним, 16 апреля глава Минздрава отменил вакцинацию публичных лиц вне очереди остаточными дозами препарата.

А сегодня Минздрав сообщил об уничтожении персональных данных публичных лиц, которые не успели получить прививку вне очереди. Эти публичные лица уже начали получать соответствующие сообщения.

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