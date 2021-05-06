Экономика Эксперты дали прогноз курса гривны: много будет зависеть от туристического сезона

2021-05-06 21:20

Курс гривны будет оставаться относительно стабильным, однако определенный риск может появиться летом - во время активного туристического сезона. Что будет происходить с курсом валют, рассказали экономические эксперты.

Андрей Новак считает, что при сегодняшних обстоятельствах Нацбанк мог бы укрепить курс гривны. По его словам, на данный момент нет рисков для курса гривны. Этому способствует ряд факторов, в частности, благодаря коронавирусу за последний год в Украине сбалансировалась внешняя торговля: несколько упал экспорт, лишь на 2%, и значительно упал импорт - на 12%.

"И таким образом у нас произошло значительное уменьшение отрицательного торгового сальдо: с -10 млрд долларов в 2019 году до -5 млрд долл. в 20-м году. Учитывая еще и внешнюю торговлю услугами, у нас практически сбалансировалась общая внешняя торговля. А внешняя торговля - это база для общего валютного баланса, к которому добавляются еще и прямые финансовые потоки, то есть отток и приток валют. За счет притока валют от наших трудовых мигрантов, который почти не изменился, несмотря на коронавирус, и за счет прямых валютных притоков от различных источников, в целом, у нас сводный платежный баланс плюсовой. То есть, при желании, Нацбанк сейчас смог бы укреплять курс гривны, если бы у нас была соответствующая стратегия. Но, к сожалению, у нас стратегия так называемая плавающего курса, хотя на самом деле это не стратегия, а наоборот - самоустранение Нацбанка от курсовой политики, хотя это одна из главных его функций", - считает Новак.

Что касается прогнозов на летний период, то многое будет зависеть от того, где смогут отдыхать украинцы.

"В летний период очень много будет зависеть, какими будут, вообще будут ли те ограничения по пересечению границы в тех странах, где украинцы традиционно проводят свои отпуска, это Турция, Египет, Европа. Если коронавирусные ограничения будут действовать, то туристический поток за границу будет значительно меньше, а это значит, что украинцы будут проводить отпуска в Украине, а для этого нужны гривны. Поэтому, это еще больше будет способствовать укреплению гривны. Если этих ограничений не будет, или они будут минимальными, тогда изголодавшиеся за прошлый год украинцы воспользуются этой возможностью, а для этого уже нужны другие валюты. И тогда уже можно ожидать спроса именно на иностранные валюты. В этот период появятся небольшие риски для курса гривны, но, в целом, рано или поздно, Украина передоговорится с МВФ, и мы получим, может, несколько траншей, и тогда риски относительно курса гривны отпадут", - считает эксперт.

Экономист Алексей Плотников также считает, что сейчас ситуация стабильная, однако предполагает некоторые колебания курса национальной валюты.

"Я не прогнозирую ничего сногсшибательного на этот сезон. У нас есть годовой курс 29,2, который прописан в бюджете. Скорее всего, правительство сделает все, чтобы этот курс сохранялся. То есть, чтобы был средний годовой именно на этом параметре. И средний годовой должен выполнить программу государственного бюджета. А бюджет у нас планировался под 29,2. Поэтому, для бюджета, для того, чтобы было комфортно правительству, он будет удерживаться. А так, как сейчас он несколько лучше, чем 29,2, то, в принципе, я не исключаю, что к декабрю-январю месяцу он может достичь и показателя 30. Но средний будет 29,2. Я не вижу каких-либо причин, чтобы в мае и летом с ним что-то происходило. Скорее всего, он будет на том же уровне, что и сейчас", - считает Плотников.

Дополнение

Бюджетом-2021 предусмотрено средний обменный курс на уровне 29,1 гривны за доллар США; 28,8 [± 1] гривны к доллару США - на конец года.

В январе отечественный бизнес прогнозировал ослабление курса нацвалюты за 12 месяцев до 29,68 грн/1 доллар с прогнозируемых ранее 28,99 грн/1 доллар.