Мир Twitter заблокировал аккаунт за копирование сообщений Трампа

2021-05-07 14:07

Twitter заблокировал учетную запись, созданную для распространения сообщений с нового сайта бывшего президента США Дональда Трампа, который начал работать на днях в режиме односторонней связи со сторонниками политика. Об этом в четверг, 6 мая, сообщает телеканал NBC News.

Действие аккаунта @DJTDesk было приостановлено всего через несколько часов после его создания "в связи с нарушением правил социальной сети".

Как сообщает NBC, учетная запись появилась утром в четверг по американскому времени. В описании аккаунта говорилось, что в нем будут размещаться сообщения от имени 45-го президента США, первоначально опубликованные на сайте donaldjtrump.com/desk.

"Согласно нашим правилам предотвращения уклонения от блокировки, мы предпримем принудительные меры в отношении аккаунтов, которые однозначно нацелены на замещение или продвижение контента, имеющего отношение к заблокированному аккаунту", - заявил представитель Twitter.

Пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер подчеркнул, что учетная запись в Twitter была создана без разрешения экс-президента, и к этому не имеют отношения сотрудники его штаба.

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