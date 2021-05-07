Украина Чтобы выпустили за границу украинец вернул долг по алиментам на 200 тысяч

2021-05-07 14:42

В Черниговской области с мужчины взыскали 200 тыс. грн алиментов. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины в Facebook.

"Почти 200 тысяч грн задолжал мужчина на содержание двух собственных детей. Отец умышленно игнорировал решение суда и не платил алименты. Поэтому государственные исполнители внесли фамилию мужчины в Единый реестр должников, арестовали его банковские счета, имущество и временно ограничили в некоторых правах. В частности, в праве выезда за границу. И именно это помогло "поставить точку" в вопросе неуплаты алиментов в этой конкретной ситуации", - говорится в сообщении.

Примененные к должнику ограничения заставили его оплатить не только более 141 тыс. гривен накопленного годами алиментного долга, но и 52 тысячи гривен штрафа за несвоевременное выполнение родительского долга. Лишь после полного алиментного расчета мужчина смог отправиться за пределы страны.