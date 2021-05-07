Украина Чтобы выпустили за границу украинец вернул долг по алиментам на 200 тысяч

2021-05-07 14:42

В Черниговской области с мужчины взыскали 200 тыс. грн алиментов. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины в Facebook.

"Почти 200 тысяч грн задолжал мужчина на содержание двух собственных детей. Отец умышленно игнорировал решение суда и не платил алименты. Поэтому государственные исполнители внесли фамилию мужчины в Единый реестр должников, арестовали его банковские счета, имущество и временно ограничили в некоторых правах. В частности, в праве выезда за границу. И именно это помогло "поставить точку" в вопросе неуплаты алиментов в этой конкретной ситуации", - говорится в сообщении.

Примененные к должнику ограничения заставили его оплатить не только более 141 тыс. гривен накопленного годами алиментного долга, но и 52 тысячи гривен штрафа за несвоевременное выполнение родительского долга. Лишь после полного алиментного расчета мужчина смог отправиться за пределы страны.

subscriber subscriber

Еще по теме

Как подать на алименты в Украине: порядок, процедура и документы

2020-08-27 17:00

В СНГ заявили, что Украина задолжала более 151 млн грн

2019-08-29 17:34

фото В Киеве у злостного должника конфисковали и пустили с молотка яхту

2019-06-26 11:42

У Гройсмана признали, что уже взыскали с должников почти шесть миллиардов гривен

2019-04-12 10:39

Еще новости в разделе "Украина"

Чтобы выпустили за границу украинец вернул долг по алиментам на 200 тысяч

2021-05-07 14:42

После увольнения Коболева Нафтогаз стал прибыльным - заработал почти в четыре раза больше

2021-05-07 14:23

В Святошинском управлении полиции Киева умерла женщина, задержанная за кражу

2021-05-07 13:43

Требуя выплаты долгов по зарплате луганские шахтеры отказались подниматься на поверхность

2021-05-07 13:02
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Чтобы выпустили за границу украинец вернул долг по алиментам на 200 тысяч 2021-05-07 14:42
После увольнения Коболева Нафтогаз стал прибыльным - заработал почти в четыре раза больше 2021-05-07 14:23
В Святошинском управлении полиции Киева умерла женщина, задержанная за кражу 2021-05-07 13:43
Требуя выплаты долгов по зарплате луганские шахтеры отказались подниматься на поверхность 2021-05-07 13:02