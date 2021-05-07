Украина Завершилось расследование по резонансному делу о взрывах на военных складах в Сватово

2021-05-07 19:28

В Украине завершили досудебное расследование в отношении двух военнослужащих ВСУ по делу о взрывах на складах в городе Сватово.

"Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении двух командиров реактивных артиллерийских батарей, из-за небрежного отношения к военной службы которых погибли 3 человека и причинен ущерб на сумму более 15 млн грн (ч. 3 ст. 425 УК Украины)", - сообщает пресс-служба ГБР.

В ГБР объяснили, что в 2015 году подозреваемые, грубо нарушив требования руководящих документов, допустили расположения военного объекта - полевого артиллерийского склада, непосредственно возле населенного пункта - города Сватово Луганской области.

Из-за диверсии неустановленных лиц 29 октября 2015 на указанном складе возник пожар. В результате попадания сдетонировавших боеприпасов часть ненадлежащим образом размещенной военной техники была уничтожена, чем сорваны меры по обеспечению постоянной боевой готовности подчиненных подразделений.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Напомним, пожар на военных складах в Сватово Луганской обл. начался вечером 29 октября 2015 года. Там хранилось около 3,5 тыс. тонн боеприпасов. Возгорание удалось потушить только 5 ноября. В результате инцидента пострадали 1705 квартир и домов, а также 16 человек. Еще 4 местных жителя погибли.