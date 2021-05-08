Украина Украинцы могут остаться без субсидий, новые правила: "Необходимо предоставить…"

2021-05-08 15:00

В 2021 году правительство поручило уполномоченным органам тщательно изучить субсидиантов, сообщила пресс-служба Кабинета Министров Украины.

Теперь начислять субсидии будут по новым правилам. Прежде всего стоит понимать, что в этот раз автоматического продления субсидий не будет. Чтобы получить льготу с первого мая необходимо предоставить полный пакет документов, указанных на правительственном портале.

Также декларация, которую заполняют претенденты на субсидии, теперь будет включать несколько новых пунктов. Необходимо указать, владеет ли претендент на субсидию банковским депозитом в размере более 25 прожиточных минимумов. Важно, чтобы таким лицом не осуществлялась покупки валюты или банковских металлов на сумму свыше 50 тысяч гривен, это тоже нужно будет указать.

Необходимо будет указать, есть ли в наличии автомобиль, возраст которого не превышает пятнадцать лет, а также совершались ли покупки на сумму более 50 тысяч грн.

Пункт о наличии долгов по алиментам остался неизменным.

Украинцы смогут подавать заявки и необходимые документы для получения субсидий по почте или в электронной форме через сайт в Минсоцполитики, а также в бумажном виде через структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения в райгосадминистрациях.

При подаче заявок в период с мая по сентябрь этого года, субсидии будут назначаться с мая 2021 года.