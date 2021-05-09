Украина Украинцам станет сложнее выйти на пенсию: озвучены новые требования

2021-05-09 12:30

Уже со следующего года украинцы будут выходить на пенсию по новым правилам, а некоторые лишатся права на получение выплат

В январе 2022 года в Украине произойдет новый этап повышения требований для выхода на пенсию в 60 лет. Согласно закону об обязательном общегосударственном пенсионном страховании, требования по трудовому стажу вырастут на 12 месяцев.

Таким образом, в 60 лет выходить на пенсию смогут только украинцы с 29 и более годами стажа; в 63 года – люди со стажем от 19 до 29 лет; в 65 лет – люди со стажем от 15 до 19 лет.

При этом, в ближайшие годы требования к трудовому стажу для выхода на пенсию будут ужесточатся и дальше. С 2022 по 2028 год трудовой стаж, необходимый для выхода на пенсию в 60 лет, будет последовательно увеличиваться на 1 год – от 29 до 35 лет соответственно.

Аналогичный рост ждет и размер трудового стажа для выхода на пенсию в 63 года и 65 лет.

Отметим, что ранее министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что в ближайшее время показатель-коэффициент замещения пенсии с зарплатой будет только падать, а разрыв между зарплатой и пенсией украинцев – расти.