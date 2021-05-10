Украина Субсидии будут массово отбирать, раскрыты подробности: «Платежи за коммуналку вырастут на…»

2021-05-10 16:20

Украинцев будут лишать субсидий ввиду вступления новых правил предоставления коммунальных льгот

Глава комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Общественного совета при КГГА Олег Попенко прогнозирует, что число тех, кому государство может отказать в получении субсидии, может составить 500 тыс. человек.

В то же время адвокат Иван Либерман предположил, что Украину "может накрыть волна судебных исков" со стороны тех, кому власти откажут в предоставлении субсидий. Подобного мнения придерживается и эксперт в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мария Яковлева.

Особенно это касается такой категории граждан, как пенсионеры и малоимущие. Эксперты отмечают, что такие категории граждан будут нуждаться в бесплатной правовой помощи.

При этом, по словам Олега Попенко, ситуация с неплатежами за коммунальные услуги очень сложная. По его оценкам, по сравнению с 2020 годом суммарно платежи украинцев за коммуналку вырастут на 100 млрд грн.

И это при том, что, как отметил эксперт, объем субсидий уменьшился на 10 млрд грн.

"С учетом роста цен на газ задолженность за коммуналку в конце года составит сумму больше 100 млрд грн", – предположил он.

Напомним, согласно новым правилам, получению субсидии может может помешать осуществление единовременных стоимостных покупок, наличии банковских депозитов, осуществление операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и тому подобное.