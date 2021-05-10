Украина ​Украину накроет мощный циклон: какие области будут заливать дожди

2021-05-10 16:40

11 мая в большинстве областей Украины будет тепло, столбики термометров покажут максимальные + 17 + 22 градуса. Ночью ожидается + 5 + 10 градусов.

Такой прогноз дала синоптик Наталья Диденко в facebook.

Прохладнее будет в Крыму, в Днепре с районами и в восточных областях, + 12 + 16 градусов. Погода обещает быть сухой.

Однако, по прогнозам Диденко, на восток Украины движется циклон. Он приведет дожди и порывистый ветер в восточных областях, в Крыму, на Полтавщине, Днепропетровской области, захватит Сумскую, Николаевскую области, часть Черкасской и Кропивницкого с районами.

Завтра в столице будет светить солнце, без дождей, заморозков, в течение дня будет + 20 + 22 градуса.

В среду-четверг немного похолодает до + 14 + 16 градусов. С пятницы снова потеплеет, но придут дожди.