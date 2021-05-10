Украина Приложение "Дия" планируют обновить: появится важная функция

2021-05-10 18:40

В мае в приложение "Дія" добавят новую функцию - возможность создания статического QR-кода, по которому можно передать копию документа.

Об этом рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.

Он отметил, что эта технология будет доступна для всех учреждений и мест, в которых нет возможности наладить техническую интеграцию, как это, например, работает в банках – считывать QR-код или штрих-код для проверки документов.

"То есть любой мелкий бизнес, небольшой магазин или служба, кто имеет право взять копию документа, - он печатает у себя единственный QR-код, и этот код является запросом. То есть люди открывают "Дію", там сверху есть сканер, наводят и получают сразу оповещение, что, например, эта гостиница или учреждение запрашивает копию документов, и можно отправить сразу на е-мейл", - пояснил Баник.