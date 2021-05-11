Украина В Украине 2208 новых случаев Covid-19 за сутки - каждый второй в тяжелом состоянии

2021-05-11 11:39

В Украине за прошедшие 24 часа подтвердили 2208 новых случаев заражения коронавирусом - всего в стране их уже 2124535. В больницы с коронавирусом в течение суток попали 1084 человека.

Как сообщает Минздрав, выздоровели за день 8617 украинцев (всего - 1777370), а скончались 119 человек (всего - 46631).

За сутки от COVID-19 вакцинировали 1945 украинцев (всего - 865588).

Число новых случаев заражения в областях Украины за сутки: