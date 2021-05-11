Украина В Украине 2208 новых случаев Covid-19 за сутки - каждый второй в тяжелом состоянии

2021-05-11 11:39

В Украине за прошедшие 24 часа подтвердили 2208 новых случаев заражения коронавирусом - всего в стране их уже 2124535. В больницы с коронавирусом в течение суток попали 1084 человека.

Как сообщает Минздрав, выздоровели за день 8617 украинцев (всего - 1777370), а скончались 119 человек (всего - 46631).

За сутки от COVID-19 вакцинировали 1945 украинцев (всего - 865588).

Число новых случаев заражения в областях Украины за сутки:

  • Винницкая область - 39
  • Волынская область - 105
  • Днепропетровская область - 191
  • Донецкая область - 325
  • Житомирская область - 16
  • Закарпатская область - 43
  • Запорожская область - 169
  • Ивано-Франковская область - 31
  • Киев - 98
  • Киевская область - 76
  • Кировоградская область - 67
  • Луганская область - 15
  • Львовская область - 50
  • Николаевская область - 132
  • Одесская область - 86
  • Полтавская область - 97
  • Ровенская область - 76
  • Сумская область - 51
  • Тернопольская область - 62
  • Харьковская область - 213
  • Херсонская область - 38
  • Хмельницкая область - 0
  • Черкасская область - 128
  • Черновицкая область - 63
  • Черниговская область - 37
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