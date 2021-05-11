В Украине 2208 новых случаев Covid-19 за сутки - каждый второй в тяжелом состоянии
2021-05-11 11:39
В Украине за прошедшие 24 часа подтвердили 2208 новых случаев заражения коронавирусом - всего в стране их уже 2124535. В больницы с коронавирусом в течение суток попали 1084 человека.
Как сообщает Минздрав, выздоровели за день 8617 украинцев (всего - 1777370), а скончались 119 человек (всего - 46631).
За сутки от COVID-19 вакцинировали 1945 украинцев (всего - 865588).
Число новых случаев заражения в областях Украины за сутки:
- Винницкая область - 39
- Волынская область - 105
- Днепропетровская область - 191
- Донецкая область - 325
- Житомирская область - 16
- Закарпатская область - 43
- Запорожская область - 169
- Ивано-Франковская область - 31
- Киев - 98
- Киевская область - 76
- Кировоградская область - 67
- Луганская область - 15
- Львовская область - 50
- Николаевская область - 132
- Одесская область - 86
- Полтавская область - 97
- Ровенская область - 76
- Сумская область - 51
- Тернопольская область - 62
- Харьковская область - 213
- Херсонская область - 38
- Хмельницкая область - 0
- Черкасская область - 128
- Черновицкая область - 63
- Черниговская область - 37