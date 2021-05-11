Мир Обнаружена новая гигантская экзопланета

2021-05-11 20:00

 

Космическое тело втрое больше планеты Земля, а температура ее атмосферы свыше трех тысяч градусов по Цельсию

Международные астрономы сделали новое открытие ранее неизвестной огромной экзопланеты, которую обнаружили вблизи Нептуна. Об этом сообщает Phys.org.

Планета называется TOI-269 b. Отмечается, что она втрое больше и почти в девять раз тяжелее Земли, а вокруг своей звезды делате оберт за 3,7 дня.

Новое космическое тело обнаружил спутник NASA , предназначенный для наблюдения за транзитными экзопланетами TESS.

Астрономы утверждают, что она входит в систему так называемой карликовой звезды и находится на расстроянии в 186 световых лет от нашей планеты.

Кроме этого, известно, что температура на TOI-269 b превышает три тысячи градусов по Цельсию.

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