Украина Кабмин намерен изменить прожиточный минимум

2021-05-11 21:20

 

Профильные министерства правительства готовят предложения по установлению справедливого прожиточного минимума.

Правительство пересматривает существующий прожиточный минимум, намереваясь сделать его "справедливым". Об этом во вторник, 11 мая, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Telegram после совещания с руководством ряда ведомств.

По его словам, сейчас профильные министерства готовят предложения по установлению справедливого прожиточного минимума.

"В рамках инициативы Президента по преодолению бедности в Украине работаем над установлением справедливого прожиточного минимума. Обсудили этот вопрос на совместном совещании с Минсоцполитики, Минфином, Минэкономики, Офисом Президента, профильным комитетом Верховной Рады и учеными", - написал Шмыгаль.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее отмечал, прожиточный минимум должен увеличиваться и стать реальным.

В марте в Минсоцполитики анонсировали ускорение роста прожиточного минимума в Украине. В 2022 году планируется рост прожиточного минимума на 14%, в 2023 году - на 15%, в 2024 году - на 25%.

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