Украина На Донбассе зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня

2021-05-12 10:22

За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировали восемь нарушений режима прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, вблизи Новгородского сепаратисты дважды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а в районе поселка Калиновое-Борщеватое - из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов. Неподалеку поселков Новоселовка и Южное противник применил в направлении позиций наших защитников станковые противотанковые гранатометы.

В окрестностях Водяного враг открывал огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а у поселка Лебединское - из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В направлении Южного сепаратисты провели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. На обстрелы противника наши военные открывали ответный огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомили представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сказано в сообщении.

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