Коронавирус Литва поможет Украине с вакциной от коронавируса

2021-05-12 15:04

Литва намерена предоставить Украине, в частности, жителям Донбасса, вакцину против коронавируса, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы не обошли стороной тему ковида и вакцинации. Я уверила, что мы также приобщимся к вакцинации в Украине. Очень символично, но мы хотим, чтобы эта вакцина помогла в районах Донбасса", - заявила спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен на совместном брифинге с главой ВРУ Дмитрием Разумковым

Разумков поблагодарил коллегу за позицию, которую занимает Литва в отношении территориальной целостности и суверенитета Украины. А также за помощь, которую предоставляет Литва.

Также Литва обещает способствовать деоккупации Украины, Сейм утвердил резолюцию в поддержку официального Киева в противостоянии с РФ.