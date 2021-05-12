Коронавирус Литва поможет Украине с вакциной от коронавируса

2021-05-12 15:04

Литва намерена предоставить Украине, в частности, жителям Донбасса, вакцину против коронавируса, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы не обошли стороной тему ковида и вакцинации. Я уверила, что мы также приобщимся к вакцинации в Украине. Очень символично, но мы хотим, чтобы эта вакцина помогла в районах Донбасса", - заявила спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен на совместном брифинге с главой ВРУ Дмитрием Разумковым

Разумков поблагодарил коллегу за позицию, которую занимает Литва в отношении территориальной целостности и суверенитета Украины. А также за помощь, которую предоставляет Литва.

Также Литва обещает способствовать деоккупации Украины, Сейм утвердил резолюцию в поддержку официального Киева в противостоянии с РФ.

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В Украине за сутки выявлено 4538 новых случаев COVID-19 - ситуация по областям 2021-05-12 13:24
Во Франции дали ответ на главный вопрос о пандемии коронавируса - когда все закончится 2021-05-12 09:21