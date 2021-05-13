Украина Куда украинцам бежать и звонить в случае попадания в чрезвычайную ситуацию в Израиле

2021-05-13 10:41

МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Израиль и на палестинские территории в связи с эскалацией израильско-палестинского противостояния, который сопровождается ракетно-минометными обстрелами населенных пунктов и беспорядками во многих городах Израиля. 

"В связи с эскалацией израильско-палестинского противостояния, сопровождающегося ракетно-минометными обстрелами населенных пунктов и массовыми беспорядками во многих городах Израиля, Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Государство Израиль и Палестину", -  сообщает пресс-служба МИД.

В украинском МИД также сообщили, что в случае попадания в чрезвычайную ситуацию нужно обращаться в посольство Украины в Израиле по телефону +972-546-676-782 или через электронную почту emb_il@mfa.gov.ua и в дипломатическое учреждение Украины в Палестине по номеру +972-59-969-95-61 или через электронную почту pm_ps@mfa.gov.ua.

В МИД добавили, что актуальную информацию о ситуации в Израиле можно узнать на сайте командования внутреннего фронта Армии обороны Израиля - oref.org.il/en.

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