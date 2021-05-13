Политика Кличко поясним, чому правоохоронці та податківці потужно кошмарять столичну владу

2021-05-13 12:40

На власній сторінці в ФБ міський голова столиці Віталій Кличко відреагував на обшуки останніх днів. Наводимо повний текст його коментаря:

"Друзі! Що стосується подій навколо міської влади. Протягом останніх двох днів правоохоронці та податківці буквально кошмарять столичну владу. Такого не було в Україні навіть в махрові часи Януковича! Вриваються на комунальні підприємства, додому до їх керівників. Це якісь нальоти!

Тільки за останніх два дні обшуки відбулися в «Київзеленбуді», в КП «Спецжитлофонд», у «Киїавтодорі», в «Київському інституті земельних відносин», «Київміськсвітлі». А також - у департаментах земельних ресурсів і соціальної політики.

Сьогодні зранку увірвалися додому до головного архітектора Києва. Приходили додому і до голови виконкому партії «УДАР». Шукають корупцію?! Як блискавично і масово знайшлися якісь «справи», що не витримують жодної правової критики. Я завжди акцентував на тому, що в нашій роботі нульова толерантність до корупції. І міська влада завжди відкрита і співпрацює в цьому напрямку з правоохоронними органами.

Насправді ж те, що відбувається, – це тиск на столичну владу і придушення місцевого самоврядування. Тиск на мене особисто! І скажу, з чим він пов'язаний. Бо Київ вивчає питання про запровадження виконкомів. - Коли громада і управління містом не залежать від вказівок і волі Банкової.

І цього дуже не хочуть. Не хочуть, щоб Києвом керував мер, обраний киянами, а не призначений центральною владою казачок!

У таких випадках звертаються до гаранта Конституції щодо забезпечення дотримання законності. Але тут зрозуміло, що такі дії схвалені на найвищому рівні.

Я звертаюся до правоохоронних органів. Коли ви виконуєте чиїсь накази і доручення, - злочинні накази, і ви це знаєте, - пам’ятайте, що рано чи пізно доведеться відповідати за законом! Тому не треба так брутально його порушувати.

А тим, хто хоче мене, так би мовити, «потренувати», скажу: я тренувався ще, коли ви в школу ходили. Тому перебуваю у відмінній формі! І підкреслю, я переконаний: такі дії щодо міської влади не залишаться без уваги і оцінки наших міжнародних партнерів. Бо про яку демократію і місцеве самоврядування ми можемо говорити?!

Цей «серіальчик» не покращує імідж України, як європейської держави. Сценарій - непрофесійний, треба коригувати."