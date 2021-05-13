Украина Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон

2021-05-13 17:40

 

Вооруженные силы Украины приняли на вооружение новый разведывательный дрон "Лелека 100". Этот беспилотный летательный аппарат уже испытан в боевых условиях.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

По словам министра обороны Андрея Тарана, этот беспилотник проверен в боевых условиях. В эксплуатации находился с 2016 года и неоднократно применялся в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

"Лелека 100" применяется для решения задач по аэроразведке и картографированию местности, может патрулировать, передавать оперативную информацию и получать точные географические координаты в режиме реального времени. Сигнал с БПЛА имеет ряд дополнительных защитных характеристик, которые повышают способность не быть перехваченным средствами радиоэлектронной борьбы.

Аппарат устойчив к погодным условиям и может выполнять задачи в условиях повышенной облачности и дождя, в любое время суток. Комплекс также может применяться в условиях применения противником радиопомех и блокировки систем спутниковой навигации.

С принятием нового дрона на вооружение решен вопрос о возможности его серийного производства, которое будет осуществляться из комплектующих украинского производства.

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Всеобщее наблюдение: в Украине хотят фиксировать нарушения ПДД смартфонами 2021-05-13 18:20
МАУ приостановила полеты из Киева в Тель-Авив из-за ракетных обстрелов 2021-05-13 18:00
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон 2021-05-13 17:40