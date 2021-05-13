Украина Минобороны хочет увеличить срок службы контрактников

2021-05-13 18:40

Минобороны предлагает заключать контракты на службу в ВСУ минимум на 3 года

Министерство обороны Украины намерено отказаться от краткосрочных контрактов на службу в Вооруженных силах Украины и подписывать их на срок не менее от 3 лет.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина", которое приводит слова заместителя министра обороны Александра Миронюка с форума "Украина 30. Безопасность страны":

"Если ты относишься к этому (контракту - ред.) как "работник", то подписываешь на шесть месяцев, на один год, на два года... Но от этого теряет государство. Поэтому сейчас Минобороны ведет работу по внесению изменений: мы считаем, что должны контракты подписываться минимум на три года".

Также, по словам Миронюка, более долгосрочные контракты являются нормальной практикой. Он отметил, что служба по контракту должно быть призванием, но государство должно давать полный пакет обеспечения, и работа над этим активно продолжается.