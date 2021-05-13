Украина Минобороны хочет увеличить срок службы контрактников

2021-05-13 18:40

 

Минобороны предлагает заключать контракты на службу в ВСУ минимум на 3 года

Министерство обороны Украины намерено отказаться от краткосрочных контрактов на службу в Вооруженных силах Украины и подписывать их на срок не менее от 3 лет.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина", которое приводит слова заместителя министра обороны Александра Миронюка с форума "Украина 30. Безопасность страны":

"Если ты относишься к этому (контракту - ред.) как "работник", то подписываешь на шесть месяцев, на один год, на два года... Но от этого теряет государство. Поэтому сейчас Минобороны ведет работу по внесению изменений: мы считаем, что должны контракты подписываться минимум на три года".

Также, по словам Миронюка, более долгосрочные контракты являются нормальной практикой. Он отметил, что служба по контракту должно быть призванием, но государство должно давать полный пакет обеспечения, и работа над этим активно продолжается.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Минобороны Украины в День Победы напомнили об угрозе со стороны России

2021-05-09 11:30

Россия доигралась. США готовы увеличить помощь Украине

2021-05-06 21:40

Украина закрывает въезд из Индии. Пограничники сообщили сроки

2021-05-01 12:30

Трехлетие ООС: В Минобороны подвели итоги гибридной войны на Донбассе

2021-04-30 19:28

Еще новости в разделе "Украина"

Минобороны хочет увеличить срок службы контрактников

2021-05-13 18:40

Всеобщее наблюдение: в Украине хотят фиксировать нарушения ПДД смартфонами

2021-05-13 18:20

МАУ приостановила полеты из Киева в Тель-Авив из-за ракетных обстрелов

2021-05-13 18:00

Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон

2021-05-13 17:40
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Минобороны хочет увеличить срок службы контрактников 2021-05-13 18:40
Всеобщее наблюдение: в Украине хотят фиксировать нарушения ПДД смартфонами 2021-05-13 18:20
МАУ приостановила полеты из Киева в Тель-Авив из-за ракетных обстрелов 2021-05-13 18:00
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон 2021-05-13 17:40