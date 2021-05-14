Украина В Украине ввели жесткое госрегулирование цен на бензин и дизтопливо

2021-05-14 16:31

Кабинет министров сегодня, на внеочередном заседании, принял постановление, которым вводится государственное регулирование цен на топливо, сообщает enkorr со ссылкой на источник.

Было были приняты изменения в постановление №1236 от 9 декабря 2020 года. Этим постановлением Кабмин установил предельную маржу АЗС при продаже бензина и дизтоплива. Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

Осуществлять расчеты обязали "Нафтогаз Украины", который будет их предоставлять Министерству экономики не позднее 3 числа каждого месяца. Средние цены бензина и дизельного топлива будут опубликованы до 5 числа каждого месяца.

Согласно этим расчетам, средняя цена дизельного топлива на май с учетом предельной наценки должна составлять 27,89 грн/л, бензинов — 30,22 грн/л.