Украина В Украине ввели жесткое госрегулирование цен на бензин и дизтопливо

2021-05-14 16:31

Кабинет министров сегодня, на внеочередном заседании, принял постановление, которым вводится государственное регулирование цен на топливо, сообщает enkorr со ссылкой на источник.

Было были приняты изменения в постановление №1236 от 9 декабря 2020 года. Этим постановлением Кабмин установил предельную маржу АЗС при продаже бензина и дизтоплива. Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

Осуществлять расчеты обязали "Нафтогаз Украины", который будет их предоставлять Министерству экономики не позднее 3 числа каждого месяца. Средние цены бензина и дизельного топлива будут опубликованы до 5 числа каждого месяца.

Согласно этим расчетам, средняя цена дизельного топлива на май с учетом предельной наценки должна составлять 27,89 грн/л, бензинов — 30,22 грн/л.

subscriber subscriber

Еще по теме

Сразу же после постановления правительства: в Украине подорожал бензин

2021-05-12 22:00

Стало известно, что будет с ценами на бензин в Украине

2021-04-08 20:00

Цены на бензин в Украине продолжили рост: сколько стоит топливо 1 апреля

2021-04-01 19:20

Цены на бензин продолжают расти: сколько стоит топливо на АЗС

2021-03-23 18:00

Еще новости в разделе "Украина"

КАРТА Прогноз погоды на выходные: В Украину идет потепление и грозовые дожди

2021-05-14 19:28

Проезд в метро Киева хотят повысить до 21 гривны, Кличко раскрыл реальные цифры

2021-05-14 18:33

В Украине ввели жесткое госрегулирование цен на бензин и дизтопливо

2021-05-14 16:31

На Донбассе резко возросло число обстрелов и провокаций, в рядах ВСУ снова есть потери

2021-05-14 12:40
Все статьи раздела "Украина"

Украина

КАРТА Прогноз погоды на выходные: В Украину идет потепление и грозовые дожди 2021-05-14 19:28
Проезд в метро Киева хотят повысить до 21 гривны, Кличко раскрыл реальные цифры 2021-05-14 18:33
В Украине ввели жесткое госрегулирование цен на бензин и дизтопливо 2021-05-14 16:31
На Донбассе резко возросло число обстрелов и провокаций, в рядах ВСУ снова есть потери 2021-05-14 12:40