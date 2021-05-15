Политика Данилов рассказал о тайном решении СНБО о создании кибервойск Украины

2021-05-15 13:30

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании 14 мая принял решение создать кибервойска. Эту инициативу поддержали все члены СНБО.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Мы сегодня утвердили стратегию кибербезопасности нашей страны. Мы сегодня действительно, в тайном режиме рассматривали вопрос о создании кибервойск в нашей стране. И сегодня это решение поддержали все присутствовавшие на заседании члены СНБО", - сказал Данилов.

По его словам, о создании украинских кибервойск в ближайшее время будет указ главы государства. "Это вы узнаете от президента Украины", - добавил он.

Напомним, на сегодняшнем заседании СНБО была утверждена стратегия кибербезопасности на ближайшие пять лет. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, такое решение принято для того, чтобы Украина стала передовой в мире страной по киберзащите.

Министр также сообщил, что в Украине появится система оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях. Ее планируется создать основе государственного мультиплекса, который будет не только транслировать до 12 бесплатных цифровых каналов.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера", основная тема которого - суд над Медведчуком, эксперты, среди которых Алексей Данилов, Сергей Щербина, Ирина Венедиктова и другие, дают ответ на вопрос, сколько в Украине российских агентов.

Кроме того, эксклюзивно Генеральный прокурор Украины прокомментирует детали дела против одного из лидеров ОПЗЖ относительно государственной измены. Также станет известно, кто следующим попадет под санкции СНБО.