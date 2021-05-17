Лавров объявил Арктику российской

Министр иностранных дел России прокомментировал инициативу Норвегии и приходе НАТО в Арктику.
Глава МИД России Сергей Лавров заявляет, что Арктика - это российская территория. Об этом он сказал, говоря о претензиях Норвегии из-за военной активности РФ в регионе, пишет Интерфакс в понедельник, 17 мая.
"Но всем прекрасно было давно известно, что это наша территория, это наша земля", - сказал он.
По его словам, Россия отвечает за то, чтобы арктическое побережье было безопасным, и все, что там делает РФ, абсолютно законно и легитимно.
Также он предлагает активизировать диалог на уровне начальников генштабов восьми стран-членов Арктического совета.
По его словам, "этот механизм функционировал, но где-то лет семь назад наши западные коллеги решили его заморозить". "Но если вы решили заморозить - тогда не обижайтесь, что у нас нет диалога. Диалог-то не мы прекращали", - сказал Лавров.