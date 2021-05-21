Мир Блокировавшая крупнейший нефтепровод США хакерская группа заработала 90 млн долларов

2021-05-21 16:31

Хакерская группировка DarkSide, которую США подозревают в атаке на трубопровод Colonial Pipeline, заработала путем вымогательства минимум 90 млн долларов в криптовалюте. Об этом сообщила аналитическая компания Elliptic, базирующаяся в Лондоне.

Банда киберпреступников путем шантажа требовала от своих жертв перечислять выкупы на биткоин-кошелек. Эксперты выяснили, на какой именно, и сколько всего было транзакций.

В целом, с октября 2020 года мошенники получили переводы криптовалюты с 47 других кошельков. Средняя сумма платежа составила 1,9 млн долларов.

Пик отправки биткоинов пришелся на февраль — тогда на кошелек DarkSide перевели 20 млн долларов.

Напомним, в США 7 мая из-за хакерской атаки остановил работу крупнейший трубопровод, по которому в страну поступают нефтепродукты из побережья Мексиканского залива. Позже следствие установило, что кибератаку на компьютерные системы компании Colonial Pipeline, которая привела к остановке жизненно важного трубопровода в США, совершила ​преступная группировка вымогателей DarkSide.