Украина Есть реакция СМИ на недопуск журналистов на пресс-конференцию Зеленского

2021-05-20 13:02

Офис президента отказал журналистам "Першого Незалежного" в аккредитации на сегодняшнюю пресс-конференцию. Коллектив телеканала расценивает это как ущемление свободы слова в Украине и нежелание Зеленского отвечать на неудобные вопросы.

"У журналистов, как и у простых украинцев, вопросов накопилось достаточно. Прошло два года с момента вступления Зеленского в должность. Несмотря на щедрые обещания, Зеленский не продвинулся ни на шаг в вопросе мирного урегулирования на Донбассе. Коммунальные тарифы в стране выросли в полтора-два раза и будут еще расти. Вакцинация в Украине провалена, из-за чего Зеленскому пришлось в срочном порядке увольнять министра здравоохранения, списав на него все ошибки...

Обо всем этом с Зеленского нужно спрашивать. Понимая, что подобные вопросы будут, Офис президента не пустил на пресс-конференцию неподконтрольные СМИ – не только "Перший Незалежний", но и другие издания, которые не боятся критиковать власть за ее провалы.", - говорится в заявлении телеканала

Напомним, в прошлый раз пресс-секретарь президента пояснила отказ в аккредитации журналистам ограниченным количеством мест.